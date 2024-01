L'Olimpia apre il doppio turno settimanale delle italiane ospitando al Forum l'Alba Berlino ultima in classifica: per la squadra di Messina, ancora priva dei suoi 'big' come Shields, Mirotic e Baron, è obbligatorio vincere per non perdere il treno dei playoff. Palla a due alle 20.30, con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW .

L'Eurolega torna in campo per un altro doppio turno in questa settimana. Apre il programma delle italiane l'Olimpia Milano, che ospita al Forum l'Alba Berlino. La squadra di coach Ettore Messina ha vinto tre delle ultime cinque partite e si è rimessa in corsa per un posto nei playoff (a cui quest'anno accedono le prime 10 squadre grazie al play-in), con il 12° posto e un record di 8-11. Nonostante le assenze pesanti di Mirotic, Shields, Baron e Lo, l'EA7 deve sfruttare i turni casalinghi per difendere il Forum, dove finora è 6-4. L'Alba è ultima con un record di 3-16, ma ha conquistato uno dei suoi successi all'andata, battendo Milano 85-82. Fra i tedeschi (mai vincitori in trasferta in questa stagione) grande attesa per i due azzurri Spagnolo e Procida. Palla a due alle 20.30, con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.