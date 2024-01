La Virtus Bologna cade sul neutro di Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv nel 20° turno di Eurolega e viene agganciata al 2° posto in classifica dal Barcellona: 95-78 il punteggio, inutili i 24 punti di Belinelli e i 13 di Cordinier. Venerdì le Vu Nere tornano in campo in casa dell'Efes Istanbul: diretta dalle 18.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La Virtus Bologna interrompe la serie di due vittorie consecutive e cade sul neutro di Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv, venendo così agganciata al 2° posto dal Barcellona (14-6 il record). Alla Nikolic Arena finisce 95-78 per gli israeliani, che a cavallo tra 3° e 4° periodo, hanno piazzato un mortifero parziale di 49-33 che non ha lasciato scampo agli uomini di Banchi. Per la Segafredo inutili i 24 punti di Belinelli (7/12 da tre) e i 13 di Cordinier, unici due in doppia cifra tra i bianconeri. Venerdì le Vu Nere tornano in campo in casa dell'Efes Istanbul: diretta dalle 18.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.