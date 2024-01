Olimpia Milano-Stella Rossa LIVE su Sky alle 20:30

Torna subito in campo l'Olimpia Milano. A 48 ore dalla vittoria sofferta contro l'Alba Berlino, al Forum di Assago c'è la Stella Rossa di Milos Teodosic, ex "nemico" bolognese. Messina non recupera nessuno degli infortunati di lungo corso. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato l'arrivo di McGruder. La partita è in diretta dalle 20:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW