La Virtus è stanca: l'Efes domina 99-75 a Istanbul

La cronaca della partita

L'Efes inizia bene, appoggiandosi sui centimetri di Pleiss in area. Bologna però risponde a tono, sfruttando la verve di Belinelli sia da realizzatore che da passatore. I turchi continuano ad attaccare alla grande il pitturato e con l'ex Brindisi Darius Thompson si sbloccano anche dall'arco: 2 triple e 10 punti per lui, essenziali per il 26-15 del primo quarto. La Virtus in attacco è disorganizzata e colleziona palle perse (12 a 1 nel primo tempo), agevolando le transizioni e i punti facili dell'Efes (12 recuperi totali). La squadra inoltre, così come con il Maccabi, mostra evidenti segnali di stanchezza: l'esempio più lampante è Shengelia, tenuto fuori dal quintetto base e poi evanescente nella sua prima comparsa. Non a caso un po' di punti ed energia arrivano dal recuperato Mickey e dal nuovo Lomasz. Soluzioni però occasionali opposte alla continuità dei padroni di casa, che hanno in Bryant il mattatore del secondo quarto. L'atletismo e l'intensità dell'Efes sono impareggiabili per Bologna e le ultime azioni del primo tempo lo dimostrano: 4 rimbalzi in attacco di fila per i turchi (8 a 0 il totale al 20'), con Bologna che invece in 9 secondi non trova nemmeno il tempo di tirare. A metà gara è 50-29. Dopo l'intervallo Bologna si ripresenta con le idee più chiare in attacco, ma l'Efes continua a essere in gestione e mantiene sempre il suo vantaggio attorno ai 20 punti (73-54 al 30'). In apertura di ultimo quarto Lundberg ha un sussulto per il -15, ma Thompson e Larkin rimettono le cose in chiaro. Finisce 99-75 e con la sensazione che Banchi debba ora affrontare il primo, vero periodo di appanamento della sua squadra. Il record di 14 vittorie e 7 sconfitte resta però un'eccellente base su cui lavorare.