Anadolu Efes-Bologna LIVE su Sky dalle 18:30

Dopo la sconfitta contro il Maccabi Tel Aviv, Bologna prova a riscattarsi a Istanbul nella sua settimana europea tutta in trasferta. Di fronte c'è l'Anadolu Efes, vincitore dell'Eurolega nel 2021 e nel 2022, ma in grande crisi quest'anno. La partita è in diretta su Sky Sport Uno dalle 18:30 e in streaming su NOW

Settimana in giro per la Virtus Bologna. Mercoledì la trasferta sul campo neutro di Belgrado per affrontare il Maccabi Tel Aviv , oggi la sfida alla Sinam Erdem Spor Salonu di Istanbul contro l' Anadolu Efes . La squadra di Banchi vuole riscattare la netta sconfitta contro gli israeliani e preservare il suo secondo posto, ora in coabitazione con il Barcellona. Le Vu Nere sono ancora senza Dobric e Cacok (quest'ultimo out per tutta la stagione), ma potrebbe tornare a disposizione Jordan Mickey. Un recupero prezioso alla luce della stanchezza mostrata da Shengelia nell'ultimo match.

Dove vedere la partita su Sky

Non è un momento semplice per la Virtus, reduce anche dal ko in campionato contro Reggio Emilia. Di fronte però ha un avversario che sta molto peggio. L'Efes non è più la squadra che ha trionfato in Eurolega nel 2021 e nel 2022, ma ha un roster di primo livello con alcuni giocatori protagonisti della doppia impresa, tra cui Pleiss, Beaubois e Larkin, a cui nel tempo si sono aggiunti interpreti di talento come Thompson, Bryant e Clyburn. Nonostante ciò però la squadra è nei bassifondi della classifica con 7 vittorie e 13 sconfitte, senza riuscire a vincere da 7 incontri in Europa. Sarà inoltre la partita dell'ex Ante Zizic, che ha iniziato la stagione in Turchia prima di accasarsi a Bologna il 31 dicembre.