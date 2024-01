Milano si butta via: il Valencia vince 84-72

Contro gli ex Pangos (impalpabile) e Davies (decisivo), l'Olimpia cade a Valencia con un copione già visto spesso in stagione . Milano gioca bene per 36 minuti, ma si spegne all'improvviso subendo un break di 13-0 a fine terzo quarto , perde il vantaggio costruito sin lì e non riesce a reagire, non segnando mai nel finale. Il record è ora di 9 vittorie e 13 sconfitte . La distanza dal 10° posto (zona play-in) è ancora di due partite, ma di questo passo la missione per l'EA7 diventa sempre più complicata.

La cronaca della partita

Messina fa esordire McGruder direttamente in quintetto e ne ottiene subito quattro punti. Il Valencia fa sentire la fisicità dei vari Davies, Ojeleye e Jones, ma Milano ha un Hall molto in forma e nel finale di primo quarto saluta il ritorno in campo di Shields con una tripla: 21-19 al 10'. Nel secondo periodo viene buttato nella mischia anche Pangos: l'Olimpia ne sfrutta le lacune difensive ben note e prova ad allungare. Ancora un Hall indemoniato (12 punti all'intervallo) fissa il massimo vantaggio sul +7 (30-37), arrotondato dal buzzer di Napier dall'arco per il 32-40 di metà gara. L'ex Stella Rossa inizia il secondo tempo come aveva finito il primo, supportato da un Melli particolarmente ispirato col jumper dalla media e da un Hall che non perde colpi. Shields ha pochi minuti nelle gambe, ma li sfrutta alla perfezione e fissa il vantaggio in doppia cifra (43-53). L'EA7 sembra avere il match in controllo, ma basta poco a rimettere tutto in discussione: da un antisportivo di Flaccadori nasce il parziale di 13-0 con cui Valencia sorpassa 59-56 nonostante il timeout di Messina (61-59 a fine terzo quarto). L'ultimo periodo vive di continui botta e risposta, con Napier che si prende le maggiori responsabilità offensive. Ojeleye e Davies però attaccano l'area con convinzione e fissano il +6 che indirizza la sfida a 3 minuti dalla fine (76-70). Come spesso successo in stagione, da Monaco di Baviera a Belgrado, una volta nel tunnel Milano non ritrova più la luce. I facili canestri sbagliati nel finale da Melli e Voigtmann sono l'emblema di un gruppo sfiduciato, mentre dall'altra parte le triple di Pradilla e Robertson fanno esplodere il pubblico di casa. Finisce 84-72, un punteggio forse troppo severo per quanto visto in campo ma che evidenzia la difficoltà dell'EA7 di mantenere lo stesso livello di gioco per 40 minuti e di reagire nelle avversità.