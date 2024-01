Milano ospita Barcellona: LIVE alle 20:30 su Sky

Dopo la sconfitta nello scontro diretto di Valencia, Milano è chiamata all'impresa in casa contro Barcellona per continuare a credere nell'obiettivo playoff. Messina, che la scorsa settimana ha recuperato Shields, riaccoglie anche Maodo Lo e Giordano Bortolani. Il match è in diretta dalle 20:30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con pre-partita alle 20 da Assago

La sconfitta della scorsa settimana a Valencia è stata dura da digerire, ma l'Olimpia Milano può riprendere la corsa ai playoff di Eurolega davanti ai suoi tifosi. Lo farà contro un'altra squadra spagnola, una delle più forti della competizione, il Barcellona secondo in classifica insieme alla Virtus Bologna. I biancorossi, con 9 vittorie e 13 sconfitte, distano due incontri dal decimo posto, ultimo disponibile per qualificarsi almeno al play-in e occupato proprio dal Valencia con record pari (11 successi e 11 ko). Più si va avanti e più sbagliare diventa letale. Messina però ha le sue ragioni per sorridere: dopo Shields, sono recuperati anche Bortolani e Lo, con solo Baron e il grande ex Mirotic rimasti in infermeria. Lo scorso 15 dicembre, in piena emergenza, l'Olimpia riuscì a vincere in casa degli azulgrana e spera di regalare il bis ad Assago.