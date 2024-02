Mirotic e Shields "matano" il Real: 81-76 al Forum

La cronaca del match

Gli ospiti partono meglio, guadagnando molti viaggi in lunetta e inducendo subito Messina al timeout sul 5-12. Shields però è in una delle sue serate migliori e, di isolamento in isolamento, arriva velocemente a 11 punti personali con due triple e un canestro più fallo. Si unisce anche l'ex del match, Nikola Mirotic, decisivo dalla panchina con due triple per il 24-20 del primo quarto. Lo spagnolo ne aggiunge subito un altro paio e Milano arriva a costruire un parziale di 21-0 con un clamoroso 7/11 dall'arco. Il Real si sblocca con un libero di Tavares e una tripla di Rudy Fernandez a poco più di 5 minuti dall'intervallo, ma sono episodi saltuari. Shields continua a fare il bello e il cattivo tempo sia in attacco che in difesa, mentre l'onnipotenza offensiva milanese è testimoniata dall'ultimo tiro di Mirotic, che trova solo la retina da oltre il centrocampo: peccato arrivi a tempo scaduto. Il punteggio è comunque 48-29 al 20' (25-10 il parziale del secondo periodo). Dopo l'intervallo Messina riparte in quintetto con Lo, preferito a Napier per la sua capacità di dare più ritmo in attacco. Non a caso i padroni di casa rallentano con il rientro in campo dell'americano, troppo ansioso di mettersi in partita e forzare. I punti dal gregariato di Hall e McGruder, sempre più inserito nel sistema di Messina, permettono a Milano di rimanere avanti 66-54 a fine terzo quarto. La scintilla sembra riaccendersi con la quinta tripla di serata di Mirotic, ma è un altro ex a suonare la carica e porta la maglia bianca: Sergio Rodriguez segna 9 punti in un amen e riporta il Real sotto la doppia cifra di svantaggio (69-62). Per l'ennesima volta in stagione Milano vive un blackout in attacco e il vantaggio si riduce a un possesso, 71-69 a 4' dalla fine. Mirotic però si carica la squadra sulle spalle e continua a portare a lezione la difesa avversaria. Le sue giocate sono decisive per mantenere l'Olimpia sempre avanti, mentre gli arbitri accusano qualche problema di gestione distribuendo tecnici a destra e a manca e il Real manca il colpo dell'aggancio in almeno tre azioni. Nel finale i liberi di Shields sanciscono una vittoria sudata, meritata e prestigiosa.