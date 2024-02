Eurolega e il 'One Team Day'

I ragazzi del progetto di responsabilità sociale One Team di Eurolega, sostenuto da Olimpia Milano e Fondazione Laureus Sport for Good Italia, giovedì 8 febbraio sono stati di nuovo protagonisti sul parquet del Forum di Assago grazie al One Team Day ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

160 bambini dell’Istituto Comprensivo Arcadia di Gratosoglio, quartiere della periferia sud di Milano, hanno assistito giovedì mattina all’allenamento di rifinitura del Real Madrid, prima nel girone di Eurolega, e dell’Olimpia Milano di Ettore Messina. Nel pomeriggio, invece, i due gruppi squadra One Team, formati da 40 studenti, hanno vissuto emozioni indelebili. Prima hanno visitato i campi di allenamento, gli spogliatori e la sala dei trofei dell’Olimpia Milano. Poi si sono allenati sul parquet del palazzetto per tirare a canestro come i campioni che ammirano dagli spalti durante gli incontri di Eurolega.

I ragazzi protagonisti anche sul parquet I protagonisti del progetto sono scesi in campo al termine del terzo quarto della partita tra Olimpia Milano e Real Madrid per celebrare la ripartenza della nuova stagione al fine di invitare il pubblico a sostenere il progetto One Team 2023-24, correndo la Milano Marathon assieme a Fondazione Laureus Italia. La novità di questo sesto anno di collaborazione, infatti, è l’inserimento del progetto One Team nel Charity Program di Fondazione Laureus Italia per la prossima Milano Marathon, in programma il 7 aprile a Milano. Dopo la vittoria della medaglia d’oro ai One Team Awards per il lavoro svolto nell’edizione 2022-23, l’iniziativa si arricchisce così delle donazioni delle aziende e dei soggetti che decidono di correre la maratona solidale con Fondazione Laureus Italia, contribuendo attivamente al progetto One Team. Vengono così aggiunte attività formative per i ragazzi, che arricchiscono la loro esperienza con nuove skills. leggi anche Laureus 2024, a Madrid la cerimonia di premiazione