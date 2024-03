Asvel-Milano LIVE su Sky Sport Uno dalle 20

Dopo l'amarezza della Coppa Italia persa in finale contro Napoli, l'Olimpia torna a giocare in Eurolega per cercare di rincorrere il play-in. Trasferta a Lione sul parquet dell'Asvel Villeurbanne del presidente Tony Parker. Messina sarà senza Tonut, Flaccadori, Napier e il lungodegente Baron, recuperato invece Maodo Lo. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle 20