Milano-Partizan LIVE su Sky Sport Uno alle 20:30

Ennesima opportunità per la squadra di Messina di rientrare in corsa per il play-in, missione sempre più difficile però dopo la sconfitta della scorsa settimana contro l'Asvel Villeurbanne. Al Forum d'Assago tornano disponibili Mirotic, Napier e Flaccadori per battere la squadra di coach Obradovic. La partita è in diretta dalle 20:30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Messina contro Obradovic, la storia dell'Eurolega si confronta al Forum d'Assago per l'ennesima volta. Olimpia Milano contro Partizan Belgrado, si affrontano i due allenatori con più partite e vittorie nella competizione, 13 titoli in due (9 per il serbo, 4 per l'italiano). Entrambi sono in lotta per afferrare la qualificazione al play-in, unico obiettivo rimasto disponibile dopo una stagione non esaltante per nessuna delle due squadre. Il Partizan occupa il 10° posto, l'ultimo a garantire la post-season. Con una vittoria Milano si avvicinerebbe a una partita di distanza (12 vittorie e 16 sconfitte vs 13 successi e 15 ko). Messina per centrare l'obiettivo ritrova Mirotic, Flaccadori e Napier tra i disponibili, mentre Tonut, Baron e Poythress restano ai box.