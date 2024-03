Baskonia-Milano LIVE su Sky Sport Arena alle 20:30

Dopo la vittoria casalinga sul Partizan, la caccia di Milano al play-in riparte dalla Spagna: trasferta insidiosa sul parquet del Baskonia Vitoria, squadra saldamente all'ottavo posto in classifica. Messina non disporrà di McGruder, che ha rescisso il contratto con la società, e degli infortunati Ricci e Poythress. La partita è in diretta dalle 20:30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

L'Olimpia Milano fa e disfa di continuo le proprie speranze di qualificarsi al play-in (e ai playoff) di Eurolega. Dopo la sconfitta contro il fanalino di coda Asvel Villeurbanne, la scorsa settimana è arrivata invece la vittoria in casa nello scontro diretto contro il Partizan Belgrado di Obradovic. La rincorsa prosegue con un altro match tra pari, in trasferta contro il Baskonia. Gli spagnoli sono all'ottavo posto in classifica, alle spalle della Virtus Bologna e con lo stesso record del Maccabi Tel Aviv, saldamente in zona play-in. Con un successo e la contemporanea sconfitta di Partizan e Valencia, la squadra di Messina potrebbe agganciare l'agognato decimo posto. Dovrà farlo senza McGruder, tornato negli Stati Uniti dopo appena due mesi dal suo arrivo per motivi personali, e senza gli infortunati Poythress e Ricci. Torna Tonut e dovrebbe essere della partita anche Shields, che ha saltato la trasferta di Bologna in campionato per un problema al tendine d'Achille.