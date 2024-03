Bologna lotta, ma il Real Madrid vince 74-89

Se la Bologna del calcio continua a ridere, quella del basket si conferma in flessione. La Virtus si arrende in casa alla prima della classe, il Real Madrid. Gli spagnoli prendono subito il largo e subiscono il ritorno delle Vu Nere all'inizio dell'ultimo quarto. La coppia Campazzo-Poirier però smorza gli entusiasmi della Segafredo Arena. Banchi è ancora settimo in classifica con 17 vittorie e 12 sconfitte