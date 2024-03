Olimpia in zona play-in: Fenerbahce battuto 77-76

La cronaca del match

Inizio scintillante di Milano, che segna da tre con facilità estrema (5/8) e vanta, come con il Monaco, l'ottimo impatto offensivo della coppia Melli-Mirotic. Anche in difesa l'intensità è alta e tiene a bada l'esuberanza atletica del Fener. Il 28-18 del primo quarto gasa il pubblico del Forum di Assago, che inizia a capire come la prestazione di due giorni fa contro il Monaco non sia stata un caso isolato. Nel secondo periodo si abbassano le percentuali dall'arco dell'Olimpia (0/7), che continua però a forzare molte palle perse dei turchi e a estromettere dalla partita i principali spauracchi, Wilbekin e Motley. In attacco invece trova ispirati i propri lunghi, da Melli fino ai "panchinari" Voigtmann e Poythress, che allungano sul + 17 (39-22). I gialloneri però si svegliano e riescono a presentarsi all'intervallo con solo sette punti da rosicchiare (43-36) grazie ai primi acuti di Motley, Dorsey e Wilbekin. Il Fenerbahce continua la sua rimonta nel secondo tempo, ma Milano reagisce pur senza ritrovare il tiro da fuori e con il capitano Melli seduto a lungo in panchina per rifiatare. Shields si prende molte responsabilità in uno contro uno e, guadagnando diversi tiri liberi, mantiene un buon vantaggio per l'EA7 al 30' (59-51). La squadra di Jasikevicius è dura a morire e si aggrappa all'energia di Motley (59-56) per tornare a mettere il fiato sul collo. Il coniglio dal cilindro per Milano però diventa Stefano Tonut, che segna due triple di fila e prova a dare serenità. Pur con il rientro in campo di tutti i pezzi da 90, Milano fa più fatica a costruire tiri puliti e si impanatana, anche per una sciagurata gestione dei possessi di Napier. Gli ospiti invece ottengono risposte da tutti i loro migliori interpreti, da Hayes-Davis e Guduric passando per Wilbekin, a segno con 5 triple di fila dopo aver sbagliato le prime 5 all'inizio del match: suo è il sorpasso sul 68-69. Gli ultimi tre minuti diventano così un appassionante testa a testa, con Mirotic e Shields, chi se non loro, che segnano i 7 punti consecutivi per il 77-73. Biberovic si inventa una pazzesca tripla dall'angolo a 8 secondi dalla fine per mantenere viva la partita. La rimessa finale dell'Olimpia è un mezzo disastro che rischia di causare una palla persa, ma la lotta e i rimpalli premiano i padroni di casa: finisce 77-76 per la gioia del Forum. Per la prima volta da ottobre Milano è tra le prime dieci in classifica, chi lo avrebbe mai detto una settimana fa dopo la disfatta col Baskonia.