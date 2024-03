In campo sia Milano che Bologna LIVE su Sky Sport

Ultimo doppio turno della regular season di Eurolega. Bologna cerca una reazione in casa della Stella Rossa del grande ex Milos Teodosic. Milano ospita il Fenerbahce di Jasikevicius per dare continuità alla vittoria con il Monaco e sperare ancora nel play-in. Le due partite in diretta alle 19 e alle 20:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

LA CLASSIFICA DELL'EUROLEGA