Bologna-Panathinaikos LIVE su Sky Sport alle 20:30

La Virtus Bologna, dopo il colpaccio a Brescia in campionato, cerca di ritrovare la vittoria anche in Eurolega. Alla Segafredo Arena arriva il Panathinaikos di Ataman, seconda in classifica e reduce da cinque vittorie negli ultimi sei match. La partita è in diretta alle 20:30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Alla Segafredo Arena arriva l'avversario peggiore per fermare una striscia aperta di quattro sconfitte di fila, ma la Virtus Bologna ci deve provare lo stesso. Battendo in casa il Panathinaikos, le Vu Nere metterebbero al sicuro la loro partecipazione al play-in e si avvicinerebbero molto alla possibilità di finire in settima od ottava posizione, garantendosi così una partita in più da disputare nel mini-torneo di qualificazione ai playoff. I greci però la scorsa settimana hanno conquistato il secondo posto in classifica con un filotto di cinque vittorie nelle ultime sei partite, tra cui quelle con la capolista Real Madrid e con i turchi del Fenerbahce. Banchi ha ritrovato la vittoria almeno in campionato nello scontro diretto di lunedì a Brescia e può contare sul rientro in gruppo degli infortunati Hackett e Cordinier. Bisognerà vedere però se verranno subito portati nei dodici a referto e addirittura rilanciati in quintetto.