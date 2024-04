Milano-Bologna, la sfida continua anche in Europa

La grande sfida degli ultimi anni del basket italiano approda anche in Eurolega. In palio c'è il play-in: Bologna lo ha già conquistato e vuole preservare almeno l'ottavo posto, Milano si è complicata la vita la scorsa settimana ma può ancora raggiungerlo. Banchi deve fare ancora a meno di Cordinier, Messina recupera l'ex Ricci. La partita è in diretta alle 20:30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e su skysport.it con cronaca e aggiornamenti in tempo reale ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Milano-Bologna, atto ennesimo. Anche in Europa l'Olimpia e la Virtus proseguono il loro duello infinito. Dal ritorno ad alti livelli delle Vu Nere, sotto la guida del patron Zanetti, le due squadre si sono affrontate tantissime volte, contendendosi gli scudetti degli ultimi anni, con il trionfo di Bologna nel 2021 e quelli di Milano nel 2022 e nel 2023. Dalla scorsa stagione la sfida si è spostata anche in Europa e ha visto sempre la Virtus vittoriosa, sia nelle due partite del 2022/2023 che nell'andata disputata lo scorso 14 novembre. Milano deve assolutamente invertire il trend se vuole rimanere in corsa per il play-in, anche se la squadra di Messina a due turni dal termine della regular season ha bisogno di diversi incastri favorevoli e non solo di vincere le sue partite.

Le parole di Messina Le speranze dell'Olimpia di giocare la post-season di Eurolega sono appese a un filo dopo la sconfitta di Kaunas. Per non lasciare nulla di intentato, Messina recupera l'ex Ricci e può disporre dell'intero roster, a eccezione del lungodegente Baron. L'ex assistente di Popovich, anche lui un grande ex della sfida, ha parlato così in conferenza stampa: "Affrontiamo una rivale tradizionale come la Virtus Bologna e faremo tutto il possibile per batterla. Per riuscirci dovremo partire da un attacco equilibrato e da una solida difesa sul loro gioco in transizione, per non concedere troppi tiri aperti ai loro specialisti, soprattutto a Belinelli. Recuperiamo Pippo Ricci e questo ci permetterà di avere maggior equilibrio nelle rotazioni”.

Le parole di Banchi

Luca Banchi ha già blindato il play-in, ma non vuole scendere sotto l'ottavo posto, che gli garantirebbe una partita in più per cercare uno storico ritorno ai playoff della competizione. Così il coach di Bologna, anche lui un grande ex della partita come il collega Messina: "Milano è indiscutibilmente una delle squadre più competitive dell’intera competizione, come testimoniato dai recenti successi, che le offrono ancora residue speranze di qualificazione alla post-season. Entrambe le squadre arriveranno a questo appuntamento determinate a giocare una gara di alto profilo, come da tradizione tra compagini destinate a competere su ogni fronte. Troveremo un’avversaria in un ottimo momento di forma, in grado di imporre la propria fisicità, intensità e profondità d’organico in entrambe le metà campo, motivo per cui questo test ci obbligherà ad una performance caratterizzata da fiducia, aggressività e continuità”.

La partita è in diretta su Sky Sport La palla a due verrà alzata alle 20:30 in diretta su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e con la cronaca live anche su skysport.it. Prima e dopo il match, studio Sky per approfondimentri e interviste direttamente dal Forum di Assago, teatro della sfida.