Derby in Europa: Bologna-Milano LIVE alle 20:30

Penultima giornata di regular season in Eurolega con derby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna al Forum di Assago. La squadra di Messina si gioca le sue residue chance di qualificarsi al play-in, obiettivo invece già centrato da quella di Banchi, che deve però difendere l'ottavo posto. La partita è in diretta alle 20:30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e su skysport.it con cronaca e aggiornamenti in tempo reale

