Vincendo il derby contro Bologna, l'Olimpia Milano si è garantita ancora una possibilità di qualificazione al play-in, chiave per poi tentare l'accesso ai playoff di Eurolega. Servono però diverse combinazioni alla squadra di Messina: non basterà vincere l'ultima partita di stagione regolare contro il Maccabi, ma bisogna sperare nelle sconfitte di Efes e Partizan contro Stella Rossa e Valencia

Milano ha battuto la Virtus Bologna nella 33^ giornata di Eurolega e, a un turno dalla fine della stagione regolare, conserva ancora una speranza, seppur minuscola, di raggiungere il decimo posto in classifica e di qualificarsi al play-in di Eurolega. Questa, al momento, la situazione delle tre squadre in corsa per l'ultimo posto disponibile:

10) Anadolu Efes (16 vittorie e 17 sconfitte)

(16 vittorie e 17 sconfitte) 11) Partizan Belgrado (15 vittorie e 18 sconfitte)

(15 vittorie e 18 sconfitte) 12) Olimpia Milano (15 vittorie e 18 sconfitte)