Si chiude la regular season di Eurolega. Stasera, giovedì 11 aprile, tocca all'Olimpia Milano: per qualificarsi al play-in deve vincere contro il Maccabi Tel Aviv e sperare nelle sconfitte dell'Anadolu Efes e del Partizan Belgrado contro Stella Rossa e Valencia. La Virtus Bologna è invece sicura del play-in e domani sera ospita il Baskonia nello scontro diretto per l'ottavo posto: vincendolo, si avvantaggerebbe nella caccia ai playoff

Manca solo una partita alla fine di una lunga stagione europea per diverse squadre. L'Olimpia Milano spera di non essere tra queste: l'EA7 è ancora in corsa per qualificarsi al play-in di Eurolega, novità della competizione introdotta quest'anno per rendere più avvincente la regular season fino alla fine. Obiettivo centrato, visto che ci sono tre società coinvolte nella lotta all'ultimo posto disponibile, il decimo. Questa, al momento, la classifica:

10) Anadolu Efes (16 vittorie e 17 sconfitte)

(16 vittorie e 17 sconfitte) 11) Partizan Belgrado (15 vittorie e 18 sconfitte)

(15 vittorie e 18 sconfitte) 12) Olimpia Milano (15 vittorie e 18 sconfitte)