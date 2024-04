Virtus piegata 91-95 dal Baskonia: chiude decima

La cronaca del match

Inizio a ritmi altissimi, con la Virtus trascinata di peso dai coast to coast di Shengelia e dall'energia di Belinelli. Sono loro due (e Hackett) a costruire il 17-12 iniziale, che induce coach Ivanovic al timeout e a inserire in campo lo scorer Markus Howard, subito a bersaglio con una tripla e con un gioco da tre punti. La risposta di Bologna è targata Belinelli: prima tripla di serata, già nove punti nel quarto iniziale e vantaggio 22-21. La vena offensiva delle due squadre resta alta anche nel secondo periodo, con Hackett e Howard i primi ad approdare in doppia cifra (31-30). Le Vu Nere trovano linfa in attacco anche dalla panchina, con Lundberg ispiratissimo in regia (11 punti) e gli azzurri Abass-Polonara di supporto. Il parziale di 13-0 vale l'allungo sul 51-38, con il Baskonia incapace di reagire all'entusiasmo della Segafredo Arena, smorzato solo in piccola parte dai due giochi da tre punti consecutivi guadagnati e convertiti da Moneke (53-44 al 20'). Il secondo tempo si apre subito con una magia di Howard (tripla più fallo subito), preambolo di un parziale di 4-10 che obbliga Banchi al timeout. Il coach di Bologna sembra ottenere subito una reazione, soprattutto da Shengelia e Belinelli (64-54), ma l'attacco diventa più statico e consente ai baschi di segnare tantissimi canestri veloci in transizione. Il Baskonia deborda e con un velocissimo break di 3-19, protagonista uno scatenato Miller-McIntyre, arriva a guidare 67-73. La Virtus reagisce negli ultimi 30 secondi di terzo quarto con le triple di Dobric e Lundberg per il 74-75. L'ultimo periodo inizia all'insegna della confusione, con le due squadre che attaccano veloce come a inizio partita, ma con molta meno lucidità e con una quantità esponenziale di palle perse: nel caos emerge il solito Howard (83-90 con 34 punti a 4' dalla fine). La Virtus ha il merito di non mollare mai, sfruttando l'apporto della coppia Abass-Mickey, che confezionano la parità a quota 90. Nel duello punto a punto finale, il Baskonia trova il +2 con tap-in di Costello, che poi commette fallo su Mickey. Il lungo fa 1/2 dalla lunetta, lo stesso Costello invece non fallisce a cronometro fermo e nell'ultimo possesso Bologna non riesce nemmeno a tirare. Si chiude con amarezza una stagione in cui la Virtus ha conquistato un grande obiettivo, sporcato però dal crollo nelle ultime settimane. Concludere all'ottavo posto avrebbe garantito un play-in più morbido, con la possibilità di perdere una partita e di giocare in casa l'eventuale secondo spareggio. Ora, invece, Shengelia e soci non possono sbagliare già a partire dalla partità di martedì a Istanbul.