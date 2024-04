Play-in: Anadolu Efes-Virtus Bologna LIVE alle 20

A Istanbul la Virtus Bologna cerca l'impresa contro l'Anadolu Efes per vincere il play-in e qualificarsi ai playoff di Eurolega dopo 22 anni. In caso di sconfitta, le Vu Nere sarebbero subito eliminate. Se dovessero vincere, Belinelli e compagni si giocherebbero tutto venerdì nello spareggio contro la perdente della sfida tra Maccabi Tel Aviv e Baskonia. La partita è in diretta su Sky Sport Max, in streaming su NOW e su skysport.it con cronaca e aggiornamenti in tempo reale