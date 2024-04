Bologna vuole i playoff: Efes-Virtus LIVE su Sky

La Virtus è chiamata a un'impresa, vincere il play-in partendo dal decimo posto. Il peggior piazzamento possibile riserva la prima sfida a Istanbul contro l'Anadolu Efes, campione d'Europa nel 2021 e nel 2022 e tra le squadre più in forma della competizione. Se perde, Bologna è subito fuori. La partita è in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW alle 20 e su skysport.it con cronaca e aggiornamenti in tempo reale IL TABELLONE DI PLAYOFF E PLAY-IN

La Virtus Bologna è al play-in, obiettivo per cui la società avrebbe firmato sicuramente prima dell'inizio della stagione. Il finale di regular season ha però lasciato un po' di amaro in bocca: dopo un ottimo girone di andata chiuso addirittura al secondo posto, le ultime sette sconfitte consecutive hanno fatto crollare le Vu Nere al decimo posto, l'ultimo disponibile per la qualificazione al play-in.

Il funzionamento del play-in La decima posizione implica subito uno scontro da dentro e fuori contro l'Anadolu Efes a Istanbul. I turchi hanno avuto un cammino opposto rispetto a quello di Bologna, partendo molto male ma risollevandosi nel girone di ritorno e chiudendo con un filotto di cinque vittorie consecutive che ha anche permesso loro di finire in nona posizione e di guadagnare il fattore campo nel primo spareggio. Ecco il funzionamento del play-in, introdotto in Eurolega per la prima volta in questa stagione: In caso di sconfitta, Bologna sarebbe subito eliminata

In caso di successo, Bologna dovrebbe affrontare, sempre in trasferta, la perdente dell'altra sfida tra Maccabi Tel Aviv e Baskonia (la vincente di quest'ultima partita invece si qualifica direttamente ai playoff da testa di serie numero 7)

Vincendo entrambe le partite, Bologna sarebbe ai playoff da testa di serie numero 8 contro il Real Madrid leggi anche La classifica finale di Eurolega e il funzionamento del play-in

Banchi: "Abbiamo le qualità per tenere testa all'Efes"

Luca Banchi in conferenza stampa ha presentato così la sfida: "L’Efes arriva al play-in sulla scia di vittorie in serie che confermano le potenzialità del loro organico. Recuperato Clyburn e ritrovata la loro ideale struttura di gioco, hanno dimostrato di saper esaltare le caratteristiche di un roster ricco di talento e alternative. Si profila una gara durissima, da gestire con nervi saldi e feroce convinzione di avere tutte le qualità per tener testa a un avversario di tale caratura". Nella Virtus è a disposizione anche il grande ex Ante Zizic, arrivato a dicembre proprio dall'Efes. L'ex Cleveland però a Bologna sta confermando le stesse difficoltà affrontate a Istanbul: stasera può essere l'occasione giusta per invertire la rotta. L'Efes ha svoltato la propria stagione a febbraio, con l'esonero di coach Erdem Can e l'ingaggio di Tomislav Mijatovic. La squadra ha vinto l'Eurolega sia nel 2021 che nel 2022. Oggi presenta un roster molto diverso, ma alcuni protagonisti sono gli stessi, da Shane Larkin e Rodrigue Beaubois fino a Tibor Pleiss ed Elijah Bryant. leggi anche Conferme e novità: il roster della Virtus Bologna

I precedenti della Virtus con Efes, Maccabi e Baskonia Precedenti stagionali con l'Anadolu Efes (1-1): vittoria 93-81 a Bologna e sconfitta 99-75 a Istanbul Ecco invece come sono andate quest'anno le partite contro le possibili avversarie al secondo spareggio del play-in: Precedenti stagionali con il Baskonia (1-1) : vittoria 81-91 a Vitoria e sconfitta 91-95 a Bologna
Precedenti stagionali con il Maccabi (1-1): vittoria 100-90 a Bologna e sconfitta 95-78 in trasferta

: vittoria 81-91 a Vitoria e sconfitta 91-95 a Bologna Precedenti stagionali con il Maccabi (1-1): vittoria 100-90 a Bologna e sconfitta 95-78 in trasferta

Il programma di martedì 16 aprile su Sky Sport Ore 19 - Maccabi Tel Aviv-Baskonia Vitoria in diretta su Sky Sport Arena e NOW con commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

su Sky Sport Arena e NOW con commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin Ore 20 - Efes Istanbul-Virtus Segafredo Bologna in diretta su Sky Sport Max e NOW con commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina e l'inviato a Istanbul Geri De Rosa