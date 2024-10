Virtus Bologna, debutto amaro: l'Efes vince 76-67

La Virtus Bologna ci prova e resta in partita fino all’ultimo quarto, ma non basta. Debutto amaro per la squadra di Banchi che perde la prima sfida in Eurolega. Dopo tanto equilibrio, a essere decisivo è l'ultimo quarto, con i turchi dell'Efes (che la Virtus aveva eliminato lo scorso anno dal play-in) che espugnano la Unipol Arena vincendo 76-67

La cronaca del match

Gli occhi sono puntati su Clyburn, reduce proprio da due stagioni all'Efes. Ad aprire le danze però è Zizic che realizza il primo canestro della nuova stagione in Eurolega per la Virtus. La squadra di Banchi fa però fatica nei primi minuti di partita: l’Efes si dimostra una squadra estremamente fisica e vola sul +6 (13-7) costringendo coach Banchi al time-out. Chiamata perfetta, con la Virtus che si accende e riesce a ristabilire la parità con due triple: prima quella di Hackett, poi con Cordinier. L’Efes non riesce più a entrare in partita e la Virtus realizza prima un parziale di 14-2, poi chiude il primo quarto avanti 21-15. Nel secondo quarto partono bene i turchi che tornano all’attacco portandosi sul -2 (24-22) con due penetrazioni da parte di Smits che mettono in difficoltà la difesa di Bologna e la tripla di Nwora. La Virtus prova ad allungare ma il tiro da 3 fa fatica ad arrivare: diversi errori sia da parte di Belinelli (chiamato più volte al tiro) e di Polonara. Prova a dare serenità Zizic che a rimorchio realizza il canestro del +5. A 5' dalla fine del primo tempo arriva però il pareggio (27-27) dell’Efes con Beaubois e la tripla di Larkin. A fare la differenza sembrano essere i tiri da tre: 4/7 messi a segno dalla squadra ospite, solo 2/10 invece per la Virtus. Time-out inevitabile per Banchi. Alla ripresa del gioco, ancora una volta, è la Virtus che ingrana: prima Shengelia chiude con 1/2 in lunetta, poi Tucker da due. Con un massimo di +7 (34-27) per la Virtus, l’Efes riesce sempre a restare in partita con i liberi di Oturu e il canestro di Willis dalla media, prima di pareggiare i conti sulla sirena ancora con Oturu. Si va all’intervallo sul punteggio di 36-36.