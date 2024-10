Tocca a Bologna: alle 21 contro l'Efes su Sky

Dopo la sconfitta di Milano con il Monaco, la Virtus Bologna cerca un debutto migliore in Eurolega. All'Unipol Arena arriva l'Anadolu Efes, squadra turca campione nel 2021 e nel 2022, ma eliminata lo scorso anno proprio dalle Vu Nere al play-in. Occhi puntati sul grande ex Clyburn, arrivato proprio in estate a Bologna da Istanbul. Diretta dalle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines Euroleague 2024/2025 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al più appassionante torneo continentale di basket, che vede al via i diciotto club più prestigiosi d'Europa, anche quest'anno prenderanno parte due squadre italiane: l'EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna. Se ieri l'avventura dell'Olimpia Milano non è iniziata bene, con la netta sconfitta patita a Montecarlo, oggi è il turno della Virtus Bologna, impegnata in serata contro l'Anadolu Efes. A Shengelia e Belinelli è stato aggiunto un altro campione dell'esperienza e del talento di Clyburn, reduce proprio da due stagioni all'Efes. I turchi lo hanno sostituito con la coppia Nwora-Johnson, rinforzandosi anche sotto-canestro con Poirier e Smits. Banchi, oltre al nucleo storico e a Clyburn, confida nell'energia della coppia americana Tucker-Morgan, chiamata a dare punti e imprevedibilità.