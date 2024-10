Eurolega, doppio appuntamento per Milano e Bologna

L'Eurolega non si ferma mai: tra martedì 15 e venerdì 18 ottobre in campo per la 4^ e 5^ giornata. Doppio impegno per l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna, Ovviamente da seguire su Sky Sport e NOW

Onori e oneri, si dice: onore di giocare l’Eurolega, di essere una delle diciotto squadre elette, onere di non fermarsi mai. Questa, infatti, sarà una settimana molto intensa per le nostre due rappresentanti, la prima delle otto double round week di questa stagione, le settimane cioè in cui in tre giorni si giocano due giornate di questa regular season. L’Olimpia comincerà la sua maratona ad Atene, a casa dell’Olympiacos, una delle favorite per la vittoria finale, complice il ritorno non a Itaca, ma al Pireo, di Sasha Vezenkov, MVP di Eurolega nel 2023. Contemporaneamente, o quasi, la Virtus riceverà lo Zalgiris di coach Andrea Trinchieri per una serata di grande basket che presenteremo con un prepartita, dalle 20, in diretta da Bologna che si occuperà di entrambe le sfide delle italiane.