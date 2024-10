Olimpia e Virtus in campo questa sera: LIVE su Sky

La terza settimana di Eurolega prevede il primo doppio turno della stagione. Ad aprire le danze questa sera alle 20.15 sarà Milano, ospite sul complicato campo del Pireo contro l'Olympiacos. La Virtus Bologna riceve alle 20.30 sul parquet amico lo Zalgiris Kaunas. Tutto in diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. All’appassionante torneo continentale di basket, con i diciotto club più prestigiosi d’Europa, anche quest’anno prendono parte due squadre italiane: l’EA7 Emporio ArmaniMilano e la Virtus Segafredo Bologna. Martedì 15 ottobre, la terza giornata vede scendere in campo entrambe le squadre italiane. Si parte alle 20.15 su Sky Sport Uno e NOW con la sfida tra Olympiacos Pireo ed EA7 Emporio Armani Milano, con il commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, mentre alle 20.30 su SkySport Arena e NOW la Virtus Segafredo Bologna ospiterà lo Zalgiris Kaunas, con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna. Chiuderà il turno mercoledì alle 20.30 su SkySport Uno, SkySport Arena e NOW la sfida tra Barcellona e Monaco, con il commento di Andrea Solaini e Tommaso Marino.