È tempo di derby: Milano-Bologna LIVE su Sky Sport

Il secondo doppio turno settimanale di Eurolega si chiude con il derby italiano ad Assago tra Milano e Bologna. Le due squadre sono reduci dalle brucianti sconfitte di martedì sera contro Baskonia e Bayern Monaco e hanno una grande occasione per rilanciare il loro cammino europeo: finora una vittoria e cinque ko per entrambe. EA7-Segafredo Bologna è in diretta alle 20:30 su Sky Sport Uno, su NOW e su skysport.it con liveblog e aggiornamenti in tempo reale

Non è iniziata bene l'Eurolega di Milano e Bologna, ma non c'è nulla che possa dare più carica di un derby vinto per rilanciare ambizioni e umori. All'Unipol Forum di Assago i campioni d'Italia in carica ospitano i grandi rivali delle ultime stagioni. Milano-Bologna si sono affrontate tantissime volte negli ultimi anni tra campionato, Eurolega, Supercoppa Italiana e playoff scudetto. Le sfide sono state sempre equilibrate e il bilancio lo testimonia: prendendo in esame solo le partite tra gli attuali coach Ettore Messina e Luca Banchi, si contano 6 vittorie per il primo e quattro per il secondo. L'EA7 ha conquistato anche l'ultimo precedente, la finale di Supercoppa dello scorso settembre, finita con uno spettacolare 98-96.