Una partita perfetta dall'inizio alla fine. L'Olimpia Milano vince in casa contro la Stella Rossa per 101-86 . Per la squadra di Messina arriva la 4^ vittoria consecutiva – nonché la 7^ all'interno della competizione – grazie ai 22 punti di Mirotic , insieme alle altre grandi prestazioni, da ben 20 punti ciascuno , di Mannion e Causeur .

La cronaca del match

Nel primo quarto Milano parte alla grande: la squadra di Messina viene trascinata dalle triple di Minnion e di Mirotic. Dopo soli 5' di gioco, sono già quattro i giocatori del quintetto iniziale di Messina ad andare a segno, costringendo al time-out coach Sfairopoulos. L'Olimpia continua a spingere e ottiene il massimo vantaggio di 11 punti (16-5). In attacco la squadra di Messina non sbaglia niente e mette dentro (quasi) ogni canestro. In difesa, invece, è LeDay a essere il vero protagonista. Negli ultimi minuti del primo quarto, però, è Canaan a salire in cattedra per la Stella Rossa: due triple dentro, con il primo quarto che si conclude sul punteggio di 23-15 per l'Olimpia. Nel secondo quarto è ancora Canaan a provare a suonare la carica per gli ospiti con una tripla, seguita dai punti di Davidovac per il 36-40 e il -4. La Stella Rossa segna 21 punti in poco più di cinque minuti che costringono coach Messina al time-out. Scelta saggia, con l'Olimpia che si affida a due uomini: prima Shields, poi Mannion. Sono loro che permettono ai padroni di casa di andare all'intervallo sul punteggio di 53-42.