L'Olimpia si riscatta: ALBA Berlino battuta 100-68

L' EA7 , con la vittoria di oggi 100-68 , è riuscita a cambiare il volto di quella gara di andata persa all'ultimo contro l'ALBA Berlino - guidata dai due italiani Matteo Procida e Gabriele Spagnolo . L'Olimpia oggi si è presentata a corto di lunghi, con Josh Nebo out per i prossimi quattro mesi e Ousmane Diop fermo qualche settimana per un problema muscolare. L' ALBA Berlino invece è scesa in campo senza Matteo Spagnolo, o meglio in panchina ma non disponibile per un infortunio. L' EA7 giocherà nuovamente in casa il 16 gennaio , tra soli due giorni, contro il Partizan , alle 20.30 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Buon inizio di partita per l’Olimpia Milano, con ottime percentuali di tiro soprattutto per LeDay e Gillespie, e con un’ottima circolazione di palla lungo l’arco per cercare molto la penetrazione in area. Il problema sono i 19 punti realizzati con estrema facilità dall’ALBA Berlino, sinonimo di una difesa meneghina poco compatta e di tanti palloni persi, che avrebbero sicuramente consentito alla squadra di coach Messina di portare in panchina un vantaggio più netto: il 1° quarto, infatti, termina 23-19 per Milano. Al rientro in campo l’EA7 sembra aver finalmente adottato una difesa più aggressiva, costringendo spesso Berlino a un tiro forzato e a perdere tanti palloni. In attacco, per l’Olimpia, comanda invece Bolmaro, che fa muovere la difesa ruotando tanto la palla, trovando spesso da soli Mirotic e Ricci sotto canestro. Tecnicamente bellissima l’azione del trio Mirotic-Bolmaro-Mannion: l’argentino, dopo aver mosso la difesa a interno area, scarica all’esterno su Mirotic che realizza un passaggio no look battuto a terra, dietro alla schiena per di più, per Mannion che gli riscarica nuovamente la palla a spicchi per un canestro pulito dall’arco. Per l’ALBA nel 2° quarto splendono invece Thomas, ma soprattutto Procida: grandissimo il taglio dell’italiano alle spalle di Shields per schiacciare in alley-oop, pescato da Hermannsson. Milano nonostante l’ottima prestazione, non riesce però scrollarsi di dosso la squadra tedesca che invece rimane attaccata al punteggio: si torna in spogliatoio 47-43. Le squadre ritornano in campo, con Milano che riesce finalmente ad allungare sulla squadra tedesca. Partono forte Shields, Gillespie e Mirotic con un’intesa vincente offensiva. Per Berlino invece è l’ex McCormack a sbloccare il 2° tempo; ma non basta, il coach Gonzalez è costretto a chiamare immediatamente un time-out per provare a ribaltare un parziale di 10-2 per l’Olimpia. Inutile dire che sia servito a ben poco: infatti Milano vola a +19 con gli 8 punti consecutivi di Shields, di cui due triple, e i 6 punti dall’arco di LeDay. Il 3° quarto finisce con un parziale di 31-10 per Milano, che inizia l’ultima frazione di gioco 78-53, sul +23. L’inizio del 4° quarto non è dei migliori per i meneghini, forti però del vantaggio accumulato nel periodo precedente. Al contrario di quanto avvenuto minuti prima per l’ALBA, il time-out "puntivo" di coach Messina sembra risvegliare l’EA7, soprattutto con l’ingresso in campo di Bolmaro, miglior difensore della partita, e Mirotic con 3 triple consecutive. Questo assestamento da la possibilità a Messina di optare per un turnover, facendo entrare Bortolani e Caruso. E a proposito…Caruso, a pochi secondi dal suo ingresso si rende protagonista di una stoppata su Wetzell, e si va a prendere un fallo per realizzare i tiri liberi. Bortolani segna invece la tripla che porta Milano a quota 100. E finisce così: 100-68 per Milano che batte finalmente l'ALBA Berlino.