La Virtus ci prova, ma vince lo Zalgiris: 77-68

Uno Zalgiris dirompente contro la Virtus Bologna : finisce 77-68 alla Zalgirio Arena. La squadra di Ivanovic si arrende alla velocità di gioco dei lituani, nonostante il grandissimo recupero delle Vu Nere. Migliori in campo i due giocatori della squadra di coach Trinchieri : Francisco e Butkevicius , contro i quali Bologna ha potuto fare ben poco. Per la squadra di Ivanovic arriva la 15^ sconfitta: play off sempre più lontani . Le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 continuano: prossimo appuntamento venerdì 17 con Bayern Monaco-Virtus Bologna , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 20.30 .

La cronaca del match

Rapida gestione della palla per lo Zalgiris che condanna immediatamente la Virtus a un parziale di 10-2: subito un time out per Ivanovic. Bologna sembra non riuscire però a prendere le misure sull’attacco dei lituani, trovando grosse difficoltà a coprire il pick and roll di Birutis che si ritrova spesso da solo in area. Anche in attacco sono evidenti le difficoltà per la Segafredo, che invece non riesce a penetrare l’area e spesso commette fallo offensivo; la causa di questa difficoltà ha un nome: Butkevicius, il giocatore dello Zalgiris tuttofare, con 2 assist, 3 palle recuperate e una tripla da 8 metri. Un piccolo segnale di speranza sembra arrivare con l’ingresso in campo di Shengelia, dopo un mese fuori, con un magnifico assist per Diouf; buona la prestazione, ma soprattutto la mentalità di Akele, l’unico che sembra aver trovato gli spazi per attaccare una difesa a due molto aggressiva da parte dei lituani. Il primo parziale è abbastanza indicativo delle difficoltà del Bologna: 25-13 per lo Zalgiris.

Nel 2° quarto si invertono un po’ i ruoli: è lo Zalgiris a perdere tanti palloni, non riuscendo a concludere le azioni ma mai forzando un tiro. La Virtus sembra invece aver trovato il ritmo giusto a livello offensivo, sfruttando soprattutto gli scarichi da pick and roll e penetrazione in area. Ma c’è un solo protagonista in questo primo tempo di gioco, ed è sempre Butkevicius con una stoppata televisivamente spettacolare (probabilmente poteva essere fischiata una interferenza) e prendendosi subito dopo il peso di una tripla che va a ristabilire l’equilibrio tra le due squadre. A controbilanciare ci sono Cordinier e Shengelia, che riescono a far vincere alla Virtus questo secondo parziale di gioco; sfortunatamente ciò non basta per recuperare lo svantaggio della prima frazione di gioco: si va negli spogliatoi 41-32 per i lituani. Si ritorna in campo per un 3° quarto molto equilibrato: guidano Francisco da una parte, per i lituani, e Cordinier dall’altra, per la Segafredo; con lo Zalgiris però in costante vantaggio di 10 punti sulla Virtus, si va all'ultima frazione di gioco sul 61-51. Ma Bologna sembra non voler mollare, Morgan per primo con una tripla a inizio 4° quarto. Segue Cordinier, con una bellissima azione di forza spalle a canestro che porta per la prima volta il Bologna a un -4 dai lituani. Anche la difesa delle Vu Nere sembra poter ricalcare la mentalità offensiva, costringendo spesso la squadra avversaria all’errore: infatti, in 5’ di gioco, lo Zalgiris ha segnato solo 3 punti. Francisco però non si arrende, neanche al dolore a una caviglia, e spinge la squadra di coach Trinchieri a un +6 a 2’ dalla fine. Niente da fare per il Bologna, costretto alla resa dopo però una bellissima rimonta: finisce 77-68 per lo Zalgiris. Per la squadra di Ivanovic arriva la 15^ sconfitta: play off sempre più lontani.