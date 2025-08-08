Il comunicato del Baskonia

Paolo Galbiati ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Il comunicato: "L'allenatore italiano ha firmato con il club catalano per le prossime due stagioni. Il Baskonia ha raggiunto un accordo con Paolo Galbiati (Milan, 1984) per diventare il nuovo allenatore della prima squadra fino al 2027. Il tecnico italiano accetterà la sfida di guidare la squadra blaugrana nella stagione 2025-2026. Galbiati arriva dall'Aquila Basket Trento, con la quale ha disputato una straordinaria stagione 2024-2025, ottenendo un onorevole quarto posto in Serie A. Nel corso della sua carriera, Paolo ha fatto parte dello staff tecnico di diversi importanti club della Lega e ha maturato esperienza internazionale ai massimi livelli agonistici, facendo parte dello staff tecnico della nazionale italiana. Con potenziale, conoscenza del gioco moderno e un forte impegno per lo sviluppo e la crescita della squadra, Galbiati arriva a Vitoria-Gasteiz con l'ambizione di guidare un nuovo progetto alla Buesa Arena. Noi del Saski Baskonia diamo il benvenuto a Paolo Galbiati e gli auguriamo buona fortuna in questa nuova fase come giocatore del Baskonia".