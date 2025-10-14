Esplora tutte le offerte Sky
Eurolega, Valencia-Hapoel si gioca a porte chiuse: "Priorità alla sicurezza"

Eurolega
©Getty

Il Valencia Basket ha annunciato attraverso i suoi social che la sfida di Eurolega contro l'Hapoel Tel Aviv si terrà a porte chiuse. "Il Club è obbligato a dare priorità alla sicurezza sia dei tifosi che del personale. Nessuna decisione può piacere a tutti, ma bisogna optare per la decisione 'meno cattiva'"

La sfida di Eurolega tra Valencia e Hapoel Tel Aviv, valida per il quarto turno della competizione e prevista per mercoledì 15 ottobre alle 20.30, si terrà a porte chiuse. Questa è la decisione che ha preso il club valenciano, spiegando sui suoi canali social la decisione. "Valencia Basket ha preso in considerazione tutte le opzioni possibili per garantire che i suoi abbonati non perdessero la partita di EuroLeague di domani alla Roig Arena" si legge nel comunicato pubblicato in tre lingue diverse. "Tuttavia, dati i rischi esistenti e le raccomandazioni delle forze di sicurezza e della delegazione governativa, il Club è obbligato a dare priorità alla sicurezza sia dei tifosi che del personale, prendendo la decisione che la partita si giochi a porte chiuse. Il Club comprende che, nel contesto attuale, nessuna decisione può piacere a tutti, ma in questo caso, ritiene che sia opportuno mettere la sicurezza dell'intera famiglia Taronja al di sopra di tutto il resto e optare per la decisione 'meno cattiva'". 

