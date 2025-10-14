Bayern-Milano su Sky Sport Uno: il risultato LIVE

Dopo due sconfitte consecutive, l’Olimpia Milano vuole tornare a vincere in Eurolega, facendo visita al Bayern Monaco in terra bavarese. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Laura Macchi IL TABELLINO LIVE

Il quarto turno di Eurolega vede l’Olimpia Milano di Ettore Messina volare in Germania per affrontare il Bayern Monaco di coach Gordon Herbert. Una sfida tra due squadre che hanno vinto solo una partita finora (entrambe contro la Stella Rossa di Belgrado) e rimediato due sconfitte, con i meneghini andati ko contro Partizan e Monaco, e i bavaresi sconfitti da Panathinaikos e Kaunas. Sfida in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, oltre che in streaming su NOW.

Come arriva Milano alla sfida Nel weekend Milano si è tolta la soddisfazione di dominare il derby lombardo contro Varese, trovando una larga vittoria e un po’ di serenità. Non c’è molto invece da sorridere considerando la questione degli infortunati: coach Messina dovrà fare a meno di Josh Nebo, Vlatko Cancar e soprattutto Zach LeDay, ritrovandosi con ogni probabilità a schierare per più minuti Giampaolo Ricci oppure a chiedere gli "straordinari" all’altro capitano Shavon Shields, facendolo scalare da 4 nella sua rotazione.

Come arriva il Bayern alla sfida Durante il weekend il Bayern Monaco ha mantenuto la sua imbattibilità in patria superando 96-81 il Brose Bamberg, guidata dai 21 punti di Andreas Obst e i 20 di Isiaha Mike. La cattiva notizia è però la distorsione alla caviglia subita da Stefan Jovic: il playmaker serbo non ci sarà per la sfida contro Milano, a cui il Bayern arriva nella stessa posizione di classifica di Milano (una vittoria, contro la Stella Rossa come gli uomini di Messina, e due sconfitte contro Panathinaikos e Kaunas). Il Bayern dovrà fare a meno anche di Johannes Voigtmann, Elias Harris e Rokas Jokubaitis, e il lungo Wenyen Gabriel è stato recuperato solo all'ultimo.