Eurolega, Barcellona-Milano alle 20.30 su Sky Sport Basket

Eurolega

L'Olimpia Milano torna in trasferta, dove ha raccolto le uniche due vittorie di questa Eurolega fino a questo momento, facendo visita al Barcellona. Infermeria piena per coach Ettore Messina che non potrà fare affidamento su quattro giocatori. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi, con pre-partita a partire dalle 20

Dopo aver sistemato la situazione in LBA con tre successi in fila, l’Olimpia Milano si rituffa in Eurolega cercando di risalire dal record di 2-4 accumulato fino a questo momento. Per farlo si torna in trasferta, dove la squadra di coach Ettore Messina ha raccolto le uniche due vittorie fino a questo momento, a Belgrado con la Stella Rossa e a Kaunas con lo Zalgiris. Avversario di serata è il Barcellona, che davanti al proprio pubblico vorrà trovare la vittoria che li farebbe tornare in zona play-in. Milano ritrova l’ex Kevin Punter (“Sarà un piacere competere con lui, ha dato molto nella stagione passata a Milano” ha detto coach Messina) ma si approccia al match con quattro defezioni importanti, dovendo fare a meno di Zach LeDay, Lorenzo Brown, Josh Nebo e Ousmane Diop tutti fuori causa per infortunio, mentre ai blaugrana mancheranno Nico Laprovittola e Juan Nunez. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi, con pre-partita a partire dalle 20.

Eurolega, 7° turno: il programma completo

  • Zalgiris-Virtus Bologna alle 19 su Sky Sport Uno e NOW
  • Stella Rossa-ASVEL alle 19
  • Bayern Monaco-Real Madrid alle 20
  • Panathinaikos-Maccabi alle 20.15
  • Barcellona-EA7 Milano alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW
  • Baskonia-Dubai alle 20.30
  • Paris-Anadolu Efes alle 20.45
  • Valencia-Fenerbahce alle 21
  • Hapoel-Partizan mercoledì 29 alle 19
  • Olympiacos-Monaco mercoledì alle 20.15 su Sky Sport Basket

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

