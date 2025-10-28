Zalgiris-Virtus Bologna alle 19 su Sky Sport Uno

La Virtus Bologna cerca la quarta vittoria consecutiva in Eurolega facendo visita allo Zalgiris quarto in classifica, ma privo di Nigel Williams-Goss per un problema muscolare. Palla a due alle 19 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con il commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, alle 20 il pre-partita di Barcellona-Milano su Sky Sport Basket

Dopo aver perso due delle prime tre partite, la Virtus Bologna sta vivendo un momento eccezionale in Eurolega, reduce da tre successi in fila contro Monaco, ASVEL e Panathinaikos negli ultimi turni. Per proseguire il momento positivo la squadra di coach Dusko Ivanovic fa visita allo Zalgiris quarto in classifica, con la possibilità di salire a un record di 5-2 che proietterebbe le V Nere ai piani altissimi dell’Eurolega. Dopo aver saltato il turno di campionato Saliou Niang dovrebbe essere regolarmente a disposizione (l’unico assente in casa Virtus è Abramo Canka), mentre lo Zalgiris dovrà fare a meno del suo playmaker titolare Nigel Williams-Goss, alle prese con un infortunio al bicipite femorale. Palla a due alle 19 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con il commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, a seguire anche Barcellona-Milano il cui pre-partita comincia alle 20 su Sky Sport Basket.