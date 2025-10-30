Milano-Paris su Sky Sport Uno: risultato LIVE

Dopo la sconfitta di misura col Barcellona, l’Olimpia Milano cerca la prima vittoria in Eurolega davanti al proprio pubblico ospitando il Paris Basketball di coach Francesco Tabellini. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna, interviste di Giulia Cicchiné
Delle cinque sconfitte rimediate finora in Eurolega dall’Olimpia Milano ben quattro sono arrivate all’ultimo minuto di gioco, con i meneghini che hanno spesso avuto il tiro per vincere il match. È accaduto anche martedì sera contro il Barcellona, più abile nel finale a trovare le giocate giuste rispetto alla squadra di coach Ettore Messina, chiamata a trovare la prima vittoria casalinga di questa Eurolega. Finora infatti Milano ha sempre perso al Forum di Assago, rimediando ko per mano di Monaco e Valencia: nonostante le assenze pesanti di Zach LeDay, Lorenzo Brown, Josh Nebo e Ousmane Diop, per Milano c’è assolutamente bisogno di una vittoria contro il Paris Basketball di coach Francesco Tabellini, già vittorioso nel Round 3 contro la "sua" Virtus Bologna e intenzionato a rimediare al ko interno subito per mano dell’Anadolu Efes. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna, interviste di Giulia Cicchiné.
Eurolega, 8° turno: programma e risultati
- Milano-Paris su Sky Sport Uno e in streaming su NOW (TABELLINO LIVE)
- Bayern Monaco-Bologna su Sky Sport Basket e in streaming su NOW (TABELLINO LIVE)
- Zalgiris-ASVEL 96-59 (TABELLINO)
- Maccabi-Stella Rossa (TABELLINO LIVE)
- Valencia-Dubai (TABELLINO LIVE)
- Real Madrid-Fenerbahce alle 21
- Monaco-Panathinaikos venerdì 31 ottobre alle 19
- Olympiacos-Hapoel venerdì 31 ottobre alle 20.15
- Partizan-Barcellona venerdì 31 ottobre alle 20.30
- Baskonia-Anadolu Efes venerdì 31 ottobre alle 20.30