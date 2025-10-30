Milano-Paris su Sky Sport Uno: risultato LIVE

Delle cinque sconfitte rimediate finora in Eurolega dall’Olimpia Milano ben quattro sono arrivate all’ultimo minuto di gioco, con i meneghini che hanno spesso avuto il tiro per vincere il match. È accaduto anche martedì sera contro il Barcellona, più abile nel finale a trovare le giocate giuste rispetto alla squadra di coach Ettore Messina, chiamata a trovare la prima vittoria casalinga di questa Eurolega. Finora infatti Milano ha sempre perso al Forum di Assago, rimediando ko per mano di Monaco e Valencia: nonostante le assenze pesanti di Zach LeDay, Lorenzo Brown, Josh Nebo e Ousmane Diop, per Milano c’è assolutamente bisogno di una vittoria contro il Paris Basketball di coach Francesco Tabellini, già vittorioso nel Round 3 contro la "sua" Virtus Bologna e intenzionato a rimediare al ko interno subito per mano dell’Anadolu Efes. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna, interviste di Giulia Cicchiné.