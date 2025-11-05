Nel 2021 viveva ancora in Senegal, il suo sport era il calcio. Poi si è innamorato del basket e del suo 'flow'. Oggi è il centro titolare di Paris Basketball, non prima di avere imparato il mestiere durante le tre stagioni in Serie A alla Pallacanestro Reggiana una... pedalata alla volta. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider