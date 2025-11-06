Infinito Sloukas: rinnovo per un anno col Pana

Il Panathinaikos ha esteso il contratto del quattro volte campione di Eurolega Kostas Sloukas, come ha annunciato il club giovedì pomeriggio. Sloukas, capitano della squadra e uno dei più grandi di tutti i tempi dell'Eurolega, ha esteso il suo accordo fino alla fine della stagione 2026-27

Il prossimo 15 gennaio Kostas Sloukas compirà 36 anni, ma pur giocando in uno dei backcourt più talentuosi di tutta l’Eurolega non ha alcuna intenzione di smettere. Il Panathinaikos ha infatti annunciato di aver esteso l’accordo del veterano per un ulteriore anno, portando così la sua scadenza al termine della stagione 2026-27. Sloukas, classe 1990, si è unito al Pana nell'estate del 2024 dall'arcirivale Olympiacos, e nella sua prima stagione ha portato i verdi al titolo di Eurolega 2024 come MVP delle Final Four. Quello è stato il settimo titolo continentale per il club e il quarto per Sloukas ,che ha anche vinto due titoli con l'Olympiacos nel 2012 e nel 2013 e uno con il Fenerbahce nel 2017.