Virtus-Efes alle 20.30 su Sky: risultato LIVE

La Virtus Bologna cerca di interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive in Eurolega ospitando l’Anadolu Efes dell’ex Isaia Cordinier. Sfida alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Davide Pessina, con pre-partita dalle 20 con Gaia Accoto e le interviste di Giulia Cicchinè

La Virtus Bologna ha assolutamente bisogno di una vittoria per riprendere il percorso interrotto tre turni fa. Dopo la grande vittoria interna contro il Panathinaikos infatti sono arrivate tre sconfitte consecutive in trasferta, e per tornare a un record del 50% ci sarà bisogno della spinta del PalaDozza, dove quest’anno le V Nere non hanno ancora perso in Eurolega. Non sarà sicuramente semplice contro un avversario ferito come l’Anadolu Efes dell’ex Isaia Cordinier, reduce dalla bruciante sconfitta interna al doppio overtime contro l’Olimpia Milano di settimana scorsa. Palla a due alle 20.30 su Sky Sport Basket col commento di Geri De Rosa e Davide Pessina, con pre-partita dalle 20 condotto da Gaia Accoto e le interviste di Giulia Cicchinè dal PalaDozza.