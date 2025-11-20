Milano-Hapoel alle 20.30 su Sky Sport Uno e Basket

Sfida d’altro profilo al Forum di Assago, dove l’Olimpia Milano cercherà di conquistare la quinta vittoria consecutiva ospitando l’Hapoel Tel Aviv, capoclassifica in Eurolega con un record di 8 vittorie e 3 sconfitte. La squadra ospite punta a riprendersi dalla sconfitta della scorsa settimana contro il Fenerbahce, dove 19 punti del sempre pericoloso Elijah Bryant non sono stati sufficienti per risollevare un attacco insolitamente poco efficiente. L’Olimpia, al contrario, ha mostrato grande spirito per superare diverse assenze per infortunio conquistando due vittorie in una settimana, con Quinn Ellis e Armoni Brooks in grande spolvero come leader offensivi nei successi contro ASVEL e Olympiacos. Entrambe le squadre viaggiano con ottime percentuali nel tiro dalla lunga distanza, con Milano al terzo posto in Eurolega per precisione a tre punti (39.2%) e Hapoel leggermente più su (40.4%): la capacità di convertire da oltre l'arco potrebbe risultare decisiva ai fini del risultato. La sfida a Vasilije Micic e compagni è in programma alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi.