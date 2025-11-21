Virtus-Maccabi su Sky Sport Uno: risultato LIVE

La Virtus Bologna presenta un andamento decisamente particolare in Eurolega, con un netto contrasto tra le prestazioni casalinghe e quelle in trasferta. Lontano da Bologna, i campioni d’Italia hanno collezionato un record di 1 vittoria e 6 sconfitte nelle 7 partite giocate, tra cui l’ultimo ko a Barcellona crollando nel finale di gara. Al contrario, in casa vantano un record perfetto di 4 vittorie su 4 contro avversari del calibro di Real Madrid, Monaco, Panathinaikos e Efes. Per raggiungere un record di 6-6 e riportarsi in zona play-in la Virtus dovrà superare il Maccabi Tel Aviv, che si presenta a Bologna con il terzo peggior record della competizione (3-8) e la peggior difesa (93.7 punti subiti a partita). Nonostante ciò, il Maccabi ha recentemente ottenuto una vittoria contro il Baskonia, cercando di ritrovare la strada del successo. L’attenzione sarà rivolta soprattutto al terzetto formato da Lonnie Walker IV, Jaylen Hoard e Roman Sorkin, tutti con una media di 13 punti a partita in questa Eurolega. La Virtus, invece, si affiderà come sempre al suo top scorer Carsen Edwards (17.6 punti di media) e a Matt Morgan (12.6) per tornare a un record del 50%. La partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su Sky, con il commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.