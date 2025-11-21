Offerte Black Friday
Eurolega, Virtus Bologna-Maccabi alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Eurolega

La Virtus Bologna cerca la quinta vittoria su cinque davanti al proprio pubblico in Eurolega, ospitando il Maccabi Tel Aviv che ha perso 8 delle 11 gare disputate finora. Con un successo la Virtus tornerebbe a un record di 6-6: appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin, con studio prepartita dalle 20

Difficile trovare in tutte le altre 19 squadre di Eurolega un andamento opposto come quello della Virtus Bologna tra casa e trasferta. Se lontano da Bologna i virtussini hanno perso 6 delle 7 gare disputate, tra cui l’ultima a Barcellona, in casa hanno un record immacolato di 4 successi su 4. Per provare a fare cinque su cinque servirà un successo contro il Maccabi Tel Aviv, che si presenta a Bologna col terzo peggior record di tutta la competizione (3-8) e la peggior difesa (93.7 punti concessi a partita) ma ha vinto l’ultima partita contro il Baskonia, provando a rimettersi in carreggiata. Occhi puntati soprattutto sul terzetto formato da Lonnie Walker IV, Jaylen Hoard e Roman Sorkin, tutti a quota 13 punti di media segnati in questa Eurolega. La Virtus invece si affida come sempre al suo top scorer Carsen Edwards (17.6 punti di media) e a Matt Morgan (12.6) per tornare a un record del 50% sul 6-6. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin, con studio pre-partita dalle 20.

Eurolega, risultati e programma del 12° turno

  • Virtus Bologna-Maccabi alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
  • Olympiacos-Paris alle 20.15 su Sky Sport Max
  • Partizan-Fenerbahce alle 20.30
  • Baskonia-Bayern Monaco alle 20.30
  • Valencia-Stella Rossa alle 21
  • ASVEL-Monaco 52-84
  • Efes-Barcellona 74-73
  • Panathinaikos-Dubai 103-82
  • Milano-Hapoel 83-105 (HIGHLIGHTS)
  • Real Madrid-Zalgiris 100-99

