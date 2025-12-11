Olimpia Milano-Pana alle 20.30 su Sky Sport Basket

Dopo il ko subito col Baskonia, l’Olimpia Milano comincia la prima di tre gare consecutive in casa in Eurolega sopitando il Panathinaikos, a sua volta reduce da una sconfitta in casa col Valencia. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e NOW a partire dalle 20.30 col commento di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin
L’Olimpia Milano torna in campo in Eurolega a una settimana di distanza dal ko subito sul campo di Vitoria per mano del Baskonia. La squadra di coach Peppe Poeta, al momento 11^ in classifica con un record di 7 vittorie e 7 sconfitte, vuole provare ad approfittare del calendario che la vede impegnata per tre gare consecutive davanti al proprio pubblico — anche se le avversarie sono tutte squadre che la precedono in classifica. La prima è il Panathinaikos, quinto in classifica con un record di 9-5 (lo stesso del Monaco secondo, a una gara di distanza dall’Hapoel primo) ma reduce dal ko interno per mano del Valencia. La squadra di coach Ataman, già sconfitto dalla Virtus Bologna un mese e mezzo fa, vorrà rifarsi da un ko interno nel quale solo Kendrick Nunn con 23 punti e TJ Shorts con 19 hanno funzionato a dovere, mentre l’MVP del mese di novembre Kenneth Faried ha faticato con soli 2 punti. Quella di stasera sarà l’ultima gara interna al Forum per l’Olimpia, che dalla prossima settimana (nella quale affronterà Real Madrid e Fenerbahce) si sposterà all’Allianz Cloud, ex Palalido. Appuntamento alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin.
Eurolega, 15° turno: il programma
- Maccabi-ASVEL alle 20.05
- Valencia-Efes alle 20.30 su Sky Sport Mix e NOW
- Milano-Panathinaikos alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e NOW
- Paris-Zalgiris alle 20.45
- Real Madrid-Baskonia alle 21
- Dubai-Bayern venerdì 12 dicembre alle 17
- Monaco-Fenerbahce venerdì 12 dicembre alle 19.30
- Virtus Bologna-Hapoel venerdì 12 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW
- Partizan-Stella Rossa venerdì 12 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW
- Barcellona-Olympiacos venerdì 12 dicembre alle 20.30