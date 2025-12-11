Olimpia Milano-Pana alle 20.30 su Sky Sport Basket

Offerte Sky
Eurolega

Dopo il ko subito col Baskonia, l’Olimpia Milano comincia la prima di tre gare consecutive in casa in Eurolega sopitando il Panathinaikos, a sua volta reduce da una sconfitta in casa col Valencia. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e NOW a partire dalle 20.30 col commento di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin

L’Olimpia Milano torna in campo in Eurolega a una settimana di distanza dal ko subito sul campo di Vitoria per mano del Baskonia. La squadra di coach Peppe Poeta, al momento 11^ in classifica con un record di 7 vittorie e 7 sconfitte, vuole provare ad approfittare del calendario che la vede impegnata per tre gare consecutive davanti al proprio pubblico — anche se le avversarie sono tutte squadre che la precedono in classifica. La prima è il Panathinaikos, quinto in classifica con un record di 9-5 (lo stesso del Monaco secondo, a una gara di distanza dall’Hapoel primo) ma reduce dal ko interno per mano del Valencia. La squadra di coach Ataman, già sconfitto dalla Virtus Bologna un mese e mezzo fa, vorrà rifarsi da un ko interno nel quale solo Kendrick Nunn con 23 punti e TJ Shorts con 19 hanno funzionato a dovere, mentre l’MVP del mese di novembre Kenneth Faried ha faticato con soli 2 punti. Quella di stasera sarà l’ultima gara interna al Forum per l’Olimpia, che dalla prossima settimana (nella quale affronterà Real Madrid e Fenerbahce) si sposterà all’Allianz Cloud, ex Palalido. Appuntamento alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin.

Eurolega, 15° turno: il programma

  • Maccabi-ASVEL alle 20.05
  • Valencia-Efes alle 20.30 su Sky Sport Mix e NOW
  • Milano-Panathinaikos alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e NOW
  • Paris-Zalgiris alle 20.45
  • Real Madrid-Baskonia alle 21
  • Dubai-Bayern venerdì 12 dicembre alle 17
  • Monaco-Fenerbahce venerdì 12 dicembre alle 19.30
  • Virtus Bologna-Hapoel venerdì 12 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW
  • Partizan-Stella Rossa venerdì 12 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW
  • Barcellona-Olympiacos venerdì 12 dicembre alle 20.30

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

