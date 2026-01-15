Nuovo impegno in Eurolega per Bologna e Milano, impegnate nel 22° turno di regular season. La Virtus vola a Dubai (diretta dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi), mentre l’Olimpia ospita la Stella Rossa (diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin)

Doppio impegno italiano in Eurolega, dove Virtus e Olimpia, sempre impegnate nella corsa per aggiudicarsi un posto al play-in, tornano in campo dopo il doppio turno della scorsa settimana. Bologna, reduce dalla sconfitta contro il Panathinaikos, vola a Dubai, dove tra gli avversari incontrerà anche l’ex Awudu Abass, campione d’Italia con le Vu Nere nel 2021. Virtus e Dubai hanno un record identico al momento (10-11) e una vittoria potrebbe pesare parecchio nella corsa al play-in. Corsa al play-in in cui è impegnata anche Milano, che invece ospita la Stella Rossa all’Allianz Cloud. Anche in questo caso le due squadre hanno un record identico (11-10) e quindi lo scontro diretto rischia di essere se non decisivo, di certo molto importante per gli equilibri di classifica.