Virtus e Olimpia affrontano Dubai e Stella Rossa: dove vedere le partite in tv e streaming

Eurolega

Nuovo impegno in Eurolega per Bologna e Milano, impegnate nel 22° turno di regular season. La Virtus vola a Dubai (diretta dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi), mentre l’Olimpia ospita la Stella Rossa (diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin)

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Doppio impegno italiano in Eurolega, dove Virtus e Olimpia, sempre impegnate nella corsa per aggiudicarsi un posto al play-in, tornano in campo dopo il doppio turno della scorsa settimana. Bologna, reduce dalla sconfitta contro il Panathinaikos, vola a Dubai, dove tra gli avversari incontrerà anche l’ex Awudu Abass, campione d’Italia con le Vu Nere nel 2021. Virtus Dubai hanno un record identico al momento (10-11) e una vittoria potrebbe pesare parecchio nella corsa al play-in. Corsa al play-in in cui è impegnata anche Milano, che invece ospita la Stella Rossa all’Allianz Cloud. Anche in questo caso le due squadre hanno un record identico (11-10) e quindi lo scontro diretto rischia di essere se non decisivo, di certo molto importante per gli equilibri di classifica. 

Gli appuntamenti su Sky Sport

Per la trasferta a Dubai della Virtus l’appuntamento è dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi. Per l’Olimpia, invece, studio prepartita alle 20 e poi palla a due alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con il commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin. Tavola apparecchiata, quindi, per un’altra grande serata, anzi per un grande pomeriggio e una grande serata di basket sugli schermi di Sky Sport. 

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

