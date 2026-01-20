Parola d’ordine per l’Olimpia: dimenticate la Stella Rossa e ripartire di slancio. Il calendario di Eurolega, però, non concede ai ragazzi di coach Peppe Poeta una partita delle più facili. Per Milano arriva infatti la trasferta sul campo del Real Madrid di Sergio Scariolo, che nelle ultime 10 partite ha collezionato 8 vittorie e dopo un avvio di stagione complicato sembra proprio aver trovato il passo giusto. Nel primo confronto della regular season, andato in scena un mese fa a Milano, era stata l’Olimpia ad avere la meglio 89-82. Ora, però, tra le due squadre ci sono tre vittorie di distanza, con gli spagnoli attualmente al 5° posto e Shavon Shields e compagni a inseguire il traguardo play-in. Diretta dalle 20.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.