Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a riscattarsi subito dopo la brutta sconfitta in casa del Real Madrid di martedì sera. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Dopo la dolorosa sconfitta casalinga contro la Stella Rossa e quella assai pesante sul campo del Real Madrid, l’Olimpia si trova di fatto con le spalle al muro. Per non perdere ulteriore terreno dalla zona play-in, infatti, i ragazzi di coach Peppe Poeta si trovano quasi obbligati a battere lo Zalgiris. I lituani, infatti, hanno due vittorie in più rispetto a Milano, che nella gara d’andata, giocata il 16 ottobre dello scorso anno, aveva piazzato un colpo in trasfertaimportante. Per Shavon Shields e compagni, insomma, la sfida di questa sera assomiglia parecchio a un bivio nella regular season di Eurolega. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.