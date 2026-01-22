Offerte Sky
Olimpia Milano-Zalgiris: dove vedere la partita in tv e streaming

Eurolega

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a riscattarsi subito dopo la brutta sconfitta in casa del Real Madrid di martedì sera. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

 

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Dopo la dolorosa sconfitta casalinga contro la Stella Rossa e quella assai pesante sul campo del Real Madrid, l’Olimpia si trova di fatto con le spalle al muro. Per non perdere ulteriore terreno dalla zona play-in, infatti, i ragazzi di coach Peppe Poeta si trovano quasi obbligati a battere lo Zalgiris. I lituani, infatti, hanno due vittorie in più rispetto a Milano, che nella gara d’andata, giocata il 16 ottobre dello scorso anno, aveva piazzato un colpo in trasfertaimportante. Per Shavon Shields e compagni, insomma, la sfida di questa sera assomiglia parecchio a un bivio nella regular season di Eurolega. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Non solo l’Olimpia su Sky

Parallelamente alla partita che vede coinvolta l’Olimpia, su Sky Sport Max e in streaming su NOW va in onda Real Madrid-Monaco, scontro diretto tra due delle squadre che nutrono legittime ambizioni di conquistare la vittoria finale in Eurolega. Diretta dalle 20.45 con telecronaca di Davide Fumagalli.

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

