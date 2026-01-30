Cambio al vertice in Eurolega: lo spagnolo Chus Bueno è il nuovo amministratore delegato e prende il posto del lituano Paulius Motiejunas, in carica dal 2022. E' stato eletto all'unanimità dai 13 club fondatori, tra cui l'Olimpia Milano: scelto anche per i suoi 12 anni di esperienza negli uffici europei della NBA, con cui si proverà a riaprire un dialogo

Dopo 3 anni e mezzo c'è un cambio al timone di Euroleague: via Paulius Motiejunas, dentro Jesus "Chus" Bueno. Il dirigente spagnolo è stato eletto all'unanimità dai 13 club fondatori, tra cui l'Olimpia Milano, e prende il posto del lituano, in carica dal giugno del 2022.

La candidatura di Bueno, spagnolo di 56 anni, è stata caldeggiata soprattutto dal Real Madrid, il club più chiacchierato per dire addio proprio a Euroleague per abbracciare la nascente NBA Europe. E la scelta di Bueno sembra andare in questa direzione, vista la sua esperienza di 12 anni dal 2010 al 2022 lavorando per NBA ricoprendo i ruoli di Vice President per Europa, Africa e Medio Oriente e di Managing Director di NBA Spain. Al contrario di Motiejunas, che portava avanti una linea dura nei confronti di NBA Europe, la scelta dello spagnolo potrebbe portare ad un riavvicinamento con la FIBA, o almeno un tentativo per il bene dei club.

Bueno, che è stato anche giocatore professionista sul finire degli anni '80 col Barcellona, ha poi intrapreso un percorso dirigenziale nel mondo della pallacanestro, iniziando dall’Associazione Spagnola dei Giocatori di Basket (ABP). Nel 2006 è entrato nella Federazione Spagnola di Pallacanestro (FEB) come Direttore Esecutivo, contribuendo a uno dei periodi più vincenti della storia della Nazionale spagnola.

Il comunicato di Euroleague

"Chus Bueno guiderà la strategia complessiva di Euroleague Basketball, con particolare attenzione alla crescita aziendale, al miglioramento del gioco e dell'esperienza dei tifosi e all'espansione in nuovi mercati e segmenti di pubblico, massimizzando al contempo il valore offerto a club, partner, giocatori e tifosi. Il suo mandato è quello di continuare a consolidare il successo ottenuto nelle ultime 25 stagioni e di posizionare ulteriormente l'EuroLeague, la BKT EuroCup e la NextGen EuroLeague come le competizioni di basket di punta indiscusse in Europa".

Il saluto a Motiejunas

La nota di Euroleague sul dirigente lituano che ha guidato l'allargamento a 20 squadre e all'espansione verso il mercato mediorientale, tra la Final Four 2025 ad Abu Dhabu e l'ingresso di Dubai nella lega: "I club desiderano esprimere la loro gratitudine a Paulius Motiejunas per il suo servizio, l'impegno e la dedizione durante il suo mandato. Sotto la sua guida, l'organizzazione ha raggiunto traguardi importanti e una crescita continua che ha contribuito a rafforzare la sua posizione all'interno dell'ecosistema cestistico. Il Consiglio di Amministrazione resta pienamente impegnato nella missione di Euroleague Basketball di promuovere l'eccellenza, l'innovazione e la crescita sostenibile nel basket europeo".