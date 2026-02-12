Offerte Sky
Efes-Virtus Bologna, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 18.30

Eurolega

Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo la pesante sconfitta sul campo dell’Olympiacos fa visita all’Efes e cerca una vittoria potenzialmente importante per la rincorsa di Bologna al play-in. Diretta dalle 18.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Basket

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Il 27° turno di Eurolega si chiude con la vittoria di Milano sul campo dell'Asvel e con la brutta sconfitta di Bologna in casa dell'Olympiacos. L'Olimpia continua quindi la sua caccia ad un posto al play-in, mentre la situazione della Virtus si complica ulteriormente EFES-VIRTUS BOLOGNA LIVE - TUTTI GLI HIGHLIGHTS

