Olimpia Milano-Dubai alle 20.30 su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Olimpia Milano-Dubai: dove vedere la partita in tv e streaming

Eurolega

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a tenere vive le speranze di agganciare la zona play-in affrontando Dubai in una sfida quasi decisiva. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi

 

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Per l’Olimpia, dopo la soffertissima vittoria arrivata sul campo dell’Asvel di venerdì scorso, arriva la sfida che potrebbe davvero far svoltare la stagione Europea dei ragazzi di coach Peppe Poeta. A Milano arriva infatti Dubai, che insegue l’Olimpia ad una sola vittoria di distanza in classifica. Vincere contro l’ex Awudu Abass significherebbe quindi compiere un passo importante nell’inseguimento del traguardo play-in a cui L’Olimpia vuole continuare a credere. Diretta dalle 20 per il prepartita e dalle 20.30 per la palla a due su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi.

Non solo l’Olimpia su Sky

 

Oltre alla partita che vede coinvolta l’Olimpia, su Sky Sport Max e in streaming su NOW alle 20.15 va in onda la super sfida tra Panathinaikos e Fenerbahce con il commento di Giovanni Poggi.

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Djokovic a bordo campo per Olympiacos-Stella Rossa

Eurolega

Serata importante al Pireo, dove Olympiacos e Stella Rossa si sono date battaglia fino all’ultimo...

Olimpia Milano-Dubai alle 20.30 su Sky

Eurolega

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a tenere vive le speranze di agganciare la zona...

Virtus travolta a Istanbul: l'Efes vince di 31

Eurolega

Terza sconfitta consecutiva in Eurolega per la Virtus Bologna, mai davvero in partita sul campo...

Ettore Messina esclusivo a 'Buffa Talks'

da non perdere

Dal 13 febbraio su Sky Sport Basket e NOW da non perdere la prima parte di Federico Buffa Talks:...

Nigel Hayes-Davis torna in Europa: firma col Pana

Eurolega

L’MVP delle ultime Final Four Nigel Hayes-Davis ha firmato un contratto di due anni e mezzo con...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS