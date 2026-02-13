Olimpia Milano-Dubai alle 20.30 su Sky

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a tenere vive le speranze di agganciare la zona play-in affrontando Dubai in una sfida quasi decisiva. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi

Per l’Olimpia, dopo la soffertissima vittoria arrivata sul campo dell’Asvel di venerdì scorso, arriva la sfida che potrebbe davvero far svoltare la stagione Europea dei ragazzi di coach Peppe Poeta. A Milano arriva infatti Dubai, che insegue l’Olimpia ad una sola vittoria di distanza in classifica. Vincere contro l’ex Awudu Abass significherebbe quindi compiere un passo importante nell’inseguimento del traguardo play-in a cui L’Olimpia vuole continuare a credere. Diretta dalle 20 per il prepartita e dalle 20.30 per la palla a due su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi.